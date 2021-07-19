Врач назвала важное условие для выработки витамина D в организме

Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Марина Мамаева рассказала, что выработка витамина D в коже происходит только во время движения. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Есть определенное условие, о котором люди не знают. Витамин D вырабатывается в организме только при движении. Это закон. Когда люди лежат на солнцепеке просто обездвиженные на пляже — это абсолютно бесполезная процедура», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, для выработки витамина D полезны игры и спортивные занятия на свежем воздухе, как для детей, так и для взрослых.

Мамаева уточнила, что в день достаточно находиться под солнечными лучами около 30-40 минут, чтобы получить необходимую дозу провитамина D, который является предшественником солнечного витамина. После чего уже внутри организма идут превращения этого метаболита, добавила врач.

Эксперт также отметила, что витамин D практически не способен накапливаться, вещество быстро расходуется организмом.

Ранее академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев рассказал, что мышечно-скелетные боли у людей могут свидетельствовать о том, что в организме не хватает витамина D.