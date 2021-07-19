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Исследование показало, сколько сохраняются антитела после заражения COVID-19

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Уровень антител после заражения коронавирусом остается высоким даже через девять месяцев вне зависимости от того, была ли инфекция явной или бессимптомной, сообщает профильное издание MedicalXpress.

Исследователи из Университета Падуи и Имперского колледжа Лондона проверили более 85% из 3 тыс. жителей коммуны Во в Италия, в феврале--марте 2020 года на заражение SARS-CoV-2, и проверили их в мае и ноябре 2020 года на антитела. Выяснилось, что у 98,8% инфицированных уровни антител оставались высокими до ноября. Кроме того, в уровне антител не наблюдалось разницы между теми, у кого были симптомы, и пациентами, у которых их не было.

«Мы не нашли доказательств того, что уровни антител между симптоматическими и бессимптомными инфекциями значительно различаются, что позволяет предположить, что сила иммунного ответа не зависит от симптомов и тяжести инфекции. Однако наше исследование показывает, что уровни антител различаются, иногда заметно, в зависимости от используемого теста. Это означает, что необходимо соблюдать осторожность при сравнении оценок уровней инфекции... с помощью разных тестов и в разное время», — сообщила один из авторов, доктор Илария Доригатти из Центра глобального анализа инфекционных заболеваний MRC.

Команда исследователей также обнаружила случаи повышения уровня антител у некоторых людей, что указывает на потенциальное повторное заражение вирусом, но в свою очередь способствует укреплению иммунной системы.

Ранее врач рассказал, во сколько раз маска снижает шанс заболеть коронавирусом и что прививка не причина отказа от маски.

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