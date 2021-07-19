«Секретную тюрьму» под Петербургом засыпали землей

Техника засыпала подземную «частную тюрьму» во Всеволожском районе Ленобласти землей и песком, сообщает корреспондент РИА «Новости».

Живущая по соседству с участком женщина рассказала журналисту, что работы по закапыванию спуска в помещения начались днем. Она утверждает, что правоохранителям о нем стало известно почти полтора года назад, задолго до появления сообщений в СМИ.

«Участок выглядит запущенным, земля перерыта, в траншеях стоит вода. Забора вокруг участка нет. Сюда уже начали приезжать местные жители, чтобы посмотреть на новую «достопримечательность»», — сообщает корреспондент.

В пресс-службе УФСИН России по Петербургу и Ленобласти ранее заявили, что не имеют никакого отношения к подземной «частной тюрьме».

Огромный бетонный бункер был обнаружен под заброшенным домом в 40 км от Санкт-Петербурга. Вход в помещение был тщательно замаскирован под обычные гаражные ворота, за которыми лежит тяжелая бетонная плита, регулируемая при помощи мощного гидравлического устройства. Механизм пуска также был замаскирован.

Отмечалось, что первым владельцем дома был сотрудник УФСИН, ушедший в отставку в 2004 году, а следующим — житель Петербурга, официально сменивший свою фамилию на Эскобар.

Глава поселения, в котором стоит коттедж, Владимир Сидоренко рассказал, что в 2018 году постройкой интересовался СК, сотрудники которого даже проводили там следственные действия.