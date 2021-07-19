ВОЗ зафиксировала «лямбда»-штамм COVID-19 более чем в 30 странах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение «лямбда»-штамма коронавирусной инфекции более чем в 30 странах, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

«Это относительно молодой штамм... Он циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя до сих пор он был обнаружен более чем в 30 странах», — отметила она.

По словам Марии Ван Керкхове, в ВОЗ внимательно следят за данным штаммом, а также взаимодействуют с государствами-членами организации для получения информации о его распространении.

В конце июня «лямбда»-штамм коронавируса обнаружили в Бразилии. Открытие было сделано во время наблюдений за здоровьем пациента с коронавирусом, который вернулся домой после поездки в соседнюю Аргентину.