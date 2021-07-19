Мечети и молельные дома Петербурга закроют в Курбан-байрам из-за коронавируса

Мечети и молельные дома Санкт-Петербурга будут закрыты для верующих в Курбан-байрам из-за коронавируса. Об этом сообщается на странице «ВКонтакте» Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада.

«В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга №121 (...) и ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе мечети и молельные дома не смогут принять верующих на праздничный намаз Курбан-байрам 20 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что верующие смогут послушать проповеди в этот день в формате онлайн.

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения в Исламе — отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа — паломничества верующих в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза (молитвы — прим. ред.), по завершении праздника в жертву приносятся животные.

Ранее сообщалось, что обязательный масочный режим вводят в мечетях и храмах Чечни.