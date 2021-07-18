СК проверяет инцидент с жестким задержанием женщины на юге Москвы

Следственный комитет проводит проверку инцидента с полицейскими, которые в ходе задержания затащили за волосы женщину в машину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Московский главк СК.

До этого в столичном главке МВД рассказали, что инцидент произошел в пятницу, 16 июля, на улице Домодедовской. Сотрудники полиции проводили задержание граждан, распивающих спиртные напитки в общественном месте. Одна из задержанных оказала сопротивление полицейских, после чего, по данным МВД, к ней была применена сила.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка. Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего», — указано в сообщении СК.

В Следственном комитете отметили, что проверка будет проведена по двум статьям — как по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), так и по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее СК начал проверку после обнаружения массового захоронения под Псковом.