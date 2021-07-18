Руководство адвокатской «Команды 29» приняло решение о самороспуске

Руководство адвокатского объединения «Команда 29» приняло решение о самороспуске в связи с претензиями, предъявленными прокуратурой и Роскомнадзором, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединения.

«В этих условиях продолжение деятельности «Команды 29» создает прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей, и мы не можем игнорировать этот риск. Мы принимаем тяжелое решение о прекращении деятельности «Команды 29». Адвокаты и юристы продолжат работать в делах своих подзащитных исключительно в личном качестве, если подзащитные не откажутся от их помощи в создавшейся ситуации», — указано в заявлении.

Ранее сайт российской правозащитной организации «Команда 29» был заблокирован.

«Команда 29» была создана адвокатом Иваном Павловым, который специализируется по делам о разглашении государственной тайны. В последнее время Павлов защищает журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.

В отношении самого Павлова также начато расследование. В день продления ареста Сафронову у адвоката был проведен обыск в гостиничном номере отеля в рамках уголовного дела по статье «Разглашение данных предварительного расследования».