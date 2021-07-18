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Председателя ХДС запечатлели смеющимся во время речи президента ФРГ о жертвах наводнения

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Председатель Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Армин Лашет смеялся во время пресс-конференции президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, когда тот говорил о жертвах наводнения и помощи пострадавшим. Об этом сообщает Bild.

Штайнмайер общался с журналистами в Эрфтштадте, одном из наиболее пострадавших городов на западе Германии. Глава государства говорил о необходимости проявлять солидарность и помогать пострадавшим в зоне бедствия. Камеры запечатлели момент, в котором стоявший сзади Армин Лашет стали шутить с коллегами и смеяться.

Произошедшее вызвал скандал в немецком обществе. В тренды Twitter вышел хэштег #Laschetlacht («Лашет смеется»). Его критикуют как простые жители в социальных сетях, так и политики в СМИ. Тем более что Лашет является премьер-министром пострадавшей от наводнения федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия и претендует на пост канцлера Германии.

В Западной Европе произошло крупнейшее за последние 20 лет наводнение. Кроме Германии, пострадали также Бельгия, в которой погибли 12 человек, и Нидерланды. Сильные дожди продолжаются в Швейцарии, во Франции и Великобритании.

По последним данным, число погибших из-за наводнения в Германии достигло 133 человек.

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