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Митрополит назвал число участников несогласованного крестного хода в Екатеринбурге

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) назвал примерное число людей, которые участвовали в несогласованном крестном ходе в Екатеринбурге 17 июля. Об этом он написал в cвоем Telegram-канале.

По его словам, «пеших паломников» было порядка двух тысяч человек. При этом он отметил, что во время крестного хода верующие старались соблюдать коронавирусные ограничения.

В Свердловской области в связи с ростом случаев коронавируса запрещены мероприятия, в которых участвуют более 500 человек.

В ночь на 17 июля в Екатеринбурге верующие вышли на крестный ход, несмотря на запрет властей.

Крестный ход в уральской столице проходит в рамках фестиваля «Царские дни», посвященного 103-й годовщине со дня убийства последнего российского императора Николая II и его семьи. В 1918 году в ночь на 17 июля большевики застрелили государя, его супругу, пятерых детей, а также свиту в доме Ипатьева, после чего их останки были тайно захоронены. В 2000 году Русская Православная церковь прославила Николая II и его близких как царственных страстотерпцев.

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