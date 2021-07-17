Замначальника Южного таможенного управления задержан за хищение 85 млн рублей

По подозрению в хищении 85 млн рублей задержаны замначальника Южного таможенного управления и бизнесмен, который принимал участие в исполнении госконтракта, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

«По подозрению в хищении бюджетных средств в размере порядка 85 млн рублей при реализации государственного контракта на закупку административного здания задержаны заместитель начальника Южного таможенного управления и учредитель коммерческой организации», — заявили следователи.

Ранее в Москве за получение крупной взятки был задержан главный государственного инспектора отдела Центральной таможни.

Сумма взятки, предложенной инспектору, составила 500 000 руб. Имя задержанного пока не раскрывается.