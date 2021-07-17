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Придавленный квадроциклом американец выжил с помощью пива и воды

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Хозяин ранчо в американском штате Вайоминг, придавленный квадроциклом, выживал два дня с помощью пива и воды. Об этом сообщает Fox News.

53-летнего Фрэнка Рейнольдса придавило транспортным средством, когда он пытался поймать корову и теленка на соседском кладбище. Инцидент произошел в воскресенье, но мужчину обнаружили только спустя пару дней.

По заверениям родных, они думали, что Рейнольдс уехал в поход или отправился гулять с друзьями.

В понедельник семья фермера начала переживать, в то время как сам он лежал придавленный квадроциклом с вывихом плеча и сломанными ребрами. Рейнольдс пытался привлечь внимание людей сигналя в гудок, но к моменту, когда были организованы поиски, батарея транспортного средства уже была разряжена.

По словам местного шерифа Скотта Матени, фермер был найден в 8 часов утра во вторник его соседом. Выжить Рейнольдсу удалось благодаря пиву и бутилированной воде, которые лежали в холодильнике квадроцикла.

Ранее спасателям удалось найти потерявшегося оленевода, который прожил в рыбацкой хижине на Чукотке без еды и воды 16 дней.

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