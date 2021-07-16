Собянин назвал ответственным отношение москвичей к антиковидным мерам

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи стали более ответственно относиться к санитарным мерам, направленным против коронавируса. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Самое главное — то, что сами москвичи стали относиться очень ответственно к выполнению мер санитарной защиты. Люди понимают, что происходит в городе, и адекватно реагируют», — отметил Собянин.

По мнению мэра, посещение мест массового скопления людей снижается не только из-за ограничений, но и потому что горожане начали вести себя осторожнее.

Ранее стало известно, что в Москве с 19 июля возобновится оказание услуг общепита, а также проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал отмену с 19 июля системы QR-кодов для доступа в заведения и учреждения.

По данным на 16 июля, в Москве за сутки выявили 5 382 случая коронавируса.