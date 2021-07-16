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Прокурор просит больше года тюрьмы для обвиняемого в подделке сертификатов о вакцинации

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Tatyana Makeyeva/Reuters

Прокурор запросил 1 год и 4 месяца ограничения свободы для Андрея Мунтяна, которого обвиняют в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского суда Москвы.

Приговор огласят 19 июля в 11:00 мск.

Мунтяну вменяется подделка официального документа, а также использование поддельных печатей и штампов врачей поликлиник (ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ). По данным следствия, он получил заказы на изготовление фальшивых медицинских документов и планировал отправить их курьером, но был задержан полицией.

Ранее сообщалось, что в Москве за неделю возбудили 14 уголовных дел по подделке документов о вакцинации от коронавируса, с начала года — 49 дел.

Также в столице сотрудники полиции задержали мужчину, доставившего поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса.

Как выяснили правоохранители, задержанный является курьером организации, предоставляющей услуги по доставке товаров. Впоследствии оперативникам удалось установить личность 29-летнего мужчины, который изготовил поддельный сертификат и передал его курьеру.

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