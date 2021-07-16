Россияне назвали самую эффективную и безопасную вакцину от коронавируса

Сервис по поиску работы SuperJob опросил россиян и узнал, какую вакцину от коронавируса они считают наиболее эффективной, а какую — самой безопасной. Из исследования, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru», следует, что респонденты доверяют отечественным вакцинам от коронавируса больше, чем иностранным.

Самым эффективным препаратом 22% опрошенных назвали «Спутник V». На втором месте – «КовиВак» (5%), на третьем — американо-германская разработка «Pfizer» (4%). «ЭпиВакКорону» считают эффективной 3% респондентов, еще 1% голосов набрали российский «Спутник Лайт», британская «AstraZeneca» и американская «Moderna».

«Все зарегистрированные на данный момент вакцины считают эффективными 3% опрошенных. 20% россиян назвали все вакцины неэффективными. При этом 40% затруднились назвать самую эффективную вакцину», — следует из опроса SuperJob.

Оценивая безопасность препаратов, 23% россиян отдали предпочтение «Спутнику V», 7% — «КовиВаку». На третьем месте американо-германская разработка «Pfizer» (5%), на четвертом — «ЭпиВакКорона» (4%). Около 1% голосов за безопасность набрали российский «Спутник Лайт», британская «AstraZeneca» и американская «Moderna».

«Все зарегистрированные на данный момент вакцины считают безопасными 3% респондентов. 28% утверждают, что все прививки от COVID-19 небезопасны, и еще 28% затруднились оценить, какой из препаратов наиболее безопасен», — отмечается в исследовании.

Китайские препараты, индийская вакцина и американский «Janssen» по обоим показателям эффективности и безопасности не набрали даже 1% голосов.

При выборе вакцины россияне чаще ориентируются на собственное мнение (24%), рекомендации родственников и друзей (14%), консультации с участковым врачом и беседы со знакомыми медработниками (по 11%). При этом выбор вакцины президентом России Владимиром Путиным оказал влияние на решение 8% россиян.

В опросе приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.