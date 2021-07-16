В Германии при наводнении погибли 93 человека

Число жертв наводнения в Германии увеличилось на 13, таким образом, минимум погибли 94 человека. Об этом сообщило новостное агентство DPA.

В земле Северный Рейн — Вестфалия найдены 43 тела, в Рейнланд-Пфальце — 51. Спасатели заявили, что ожидают увеличения числа жертв.

Поиски и восстановительные работы продолжаются, к ним привлечены военные. Разрушены, подтоплены или серьезно повреждены десятки жилых домов. Остановлено движение поездов, перекрыты автотрассы. Рейн закрыт для прохода судов.

Есть погибшие и в соседней Бельгии. Власти страны сообщают об 11 найденных телах. Восток страны, особенно в бассейне реки Маас, тоже уходит под воду из-за ливней.