Канада планирует открыть границу для полностью вакцинированных иностранцев

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны рассчитывают открыть границы страны для полностью вакцинированных от коронавируса иностранцев в начале сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике по итогам совещания премьера с главам канадских регионов.

«Премьер-министр отметил, что если нынешняя положительная динамика показателей вакцинации сохранится, а состояние здоровья населения не изменится, то Канада сможет принять полностью вакцинированных путешественников из всех стран в начале сентября», — говорится в документе.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в Канаде с начала пандемии выявлено 1 429 707 случаев коронавируса, от инфекции скончались 26 436 человек.

Ранее посол Италии оценил возможность открытия границ для туристов из России.