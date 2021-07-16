Минобрнауки предложило изменить правила приема абитуриентов в вузы

Минобрнауки предложило изменить правила приема абитуриентов в российские вузы. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно одному из нововведений, выпускники школ и колледжей смогут выбрать, по результатам какого экзамена их зачислят — ЕГЭ, вступительного, который проводит вуз, или профессионального.

«В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из результатов, которые имеются у поступающего и составляют не менее установленного организацией минимального количества баллов», — говорится в документе.

В проекте также предлагается при подаче документов в высшие учебные заведения через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» предоставлять не документ об образовании, а сведения о нем. Ведомство также предложило продлить основной этап зачисления в вузы с 3 по 9 августа и проводить однопрофильный конкурс при приеме на места по целевой квоте.

Ранее в Совфеде допустили, что непривитых абитуриентов не будут зачислять в вузы.