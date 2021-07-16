Полиция застрелила мужчину с муляжом пистолета на Аллее славы в Голливуде

Полицейский Лос-Анжелеса застрелил мужчину с пистолетом в руках на Аллее славы Голливуда. Позднее выяснилось, что оружие было муляжом, сообщает городская полиция в Twitter.

«Сегодня около 11:20 офицеры Голливуда ответили на вызов в районе Голливудского бульвара. Поступило несколько отдельных сигналов о человеке, вооруженном пистолетом», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место полицейские увидели человека, подходившего по описанию, с пистолетом в руке. Один из правоохранителей открыл огонь, в результате чего мужчина был ранен и доставлен в местную больницу, где скончался. Найденное при нем оружие оказалось муляжом.

При этом в ходе инцидента пострадала женщина, ее доставили в больницу. В настоящее время детективы опрашивают свидетелей происшествия.

Ранее российская туристка стала жертвой нападения в Нью-Йорке. На видео, опубликованном правоохранителями, видно, как подозреваемый нападает на двух женщин, толкает одну из них на строительные леса и валит на тротуар, пытаясь отнять сумку. У 31-летней туристки глубокие порезы на затылке, девушку пришлось госпитализировать. Ее 33-летняя подруга также получила удар в лицо.

До этого во Флориде мужчина угрожал пистолетом сотруднице Starbucks. Покупатель разозлился на то, что в его бейгле не хватило сливочного сыра и начал кричать на продавщицу. После того как она спросила, заплатил ли он за это, мужчина достал пистолет. Получив добавку, он скрылся.