Женщину избили и попытались изнасиловать в собственной квартире в Москве

На спящую женщину напали в ее собственной квартире в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлию Иванову.

По информации следствия, 15 июля подозреваемый 2000 года рождения через окно влез в квартиру на первом этаже в доме по улице Пржевальского, после чего избил хозяйку и попытался ее изнасиловать.

На данный момент подозреваемый задержан и доставлен в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий и проверки на причастность к преступлению.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений: «Покушение на изнасилование», «Иные действия сексуального характера с применением насилия» и «Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия», — сказала Иванова.

Ранее в городе Аделаида в Австралии 16-летний подросток пробрался ночью в дом 91-летней женщины и попытался совершить изнасилование.