В Красноярском крае мужчина с ножом ранил пассажиров и водителя автобуса

Мужчина напал с ножом на водителя и пассажиров междугородного автобуса в Красноярском крае, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Как сообщили в главке, инцидент случился в 30 км от села Новоселово около 21.00 часов (17.00 мск).

В полиции заявили, что один из пассажиров 1988 года рождения без видимых причин напал с ножом на водителя автобуса во время движения и нанес ему телесные повреждения.

«Также мужчина ударил ножом двух пассажиров: мужчину 1992 г. р. и женщину 1980 г. р.», — сказано в сообщении.

В главке добавили, что пострадавшие граждане были госпитализированы. Подозреваемый в нападении также был ранен, он был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время мужчина находится под охраной полиции.

В четверг, 15 июля, в Ростовской области произошел похожий инцидент: мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса, в результате чего погибла одна женщина, двое человек пострадали.