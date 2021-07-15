Керри пошутил о рекордной жаре в России во время его визита

Спецпосланник президента США по климату Джон Керри в интервью газете «Коммерсантъ» пошутил на тему рекордной жары в Россию во время его визита.

«Это было частью моего плана», — сказал он, комментируя то, что его визит в Москву совпал с периодом самых высоких температурных показателей.

В Москве, 12 июля, состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и спецпосланника президента США по климату Джона Керри. В ходе встречи российский министр указал на то, что считает визит американского представителя «весьма и весьма своевременным».

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Керри и обсудил подготовку к 26-й сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата.