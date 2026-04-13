Глава МИД Ирана обсудил с Лавровым переговоры в Исламабаде

Глава МИД Ирана Арагчи обсудил с Лавровым переговоры Ирана и США в Исламабаде

Глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым переговоры Ирана и Соединенных Штатов. Об этом сообщил МИД Исламской Республики.

«Арагчи обсудил с Сергеем Лавровым последние события в регионе, а также переговоры Ирана и США в Исламабаде», — сказали в ведомстве.

13 апреля Арагчи заявил, что заключить соглашение на переговорах в Исламабаде Ирану и США не удалось из-за завышенных требований американской стороны, которые постоянно менялись.

США и Иран не достигли соглашения по итогам многочасовых переговоров в Исламабаде, прошедших 11 и 12 апреля. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон передал Тегерану «окончательное и лучшее предложение», однако иранская сторона отказалась принять условия. В Тегеране, в свою очередь, сообщили, что разногласия сохраняются, а контакты продолжатся на уровне экспертов.

Ранее глава МИД Ирана обвинил США в отсутствии соглашения после переговоров в Пакистане.