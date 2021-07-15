В Германии 19 человек погибли из-за наводнения

В Германии жертвами наводнения стали не менее 19 человек. Об этом сообщает газета Bild.

Тела были найдены в различных населенных пунктах в федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Еще 70 человек пропали без вести, их ищут полицейские вертолеты. Кроме того, более 200 тысяч жителей остались без электричества.

«Ситуация остается драматичной», — сказал газете премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter, что Евросоюз готов оказать помощь в ликвидации последствий и восстановлении ущерба.

Ранее сообщалось, что мощное наводнение в центре и на западе Германии. Из-за сильных ливней федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия стремительно уходит под воду.