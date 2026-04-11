Украина предложила РФ продлить Пасхальное перемирие

Украина предложила России продлить Пасхальное перемирие. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

«Прекращение огня на Пасху могло бы стать и началом реального движения к миру — с нашей стороны соответствующее предложение есть», — заявил он.

Он подчеркнул, что Украина будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально. Информация о возможном продлении прекращения огня и после Пасхи была доведена до российской стороны, сообщил Зеленский.

До этого президент РФ Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в зоне спецоперации в период православного праздника Пасхи. Перемирие должно начаться вечером 11 апреля. При этом российским войскам предписано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия».

Украинская сторона согласилась. Зеленский напомнил, что Киев также предлагал прекратить огонь на время пасхальных праздников.

Ранее в России усомнились в продлении перемирия с Украиной после Пасхи.