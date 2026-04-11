Делегация Ирана второй раз встретилась с командующим армии Пакистана

Перед встречей с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом иранская делегация провела вторую встречу с главнокомандующим пакистанской армией Асимом Муниром. Об этом сообщило агентство Fars.

Предполагается, что в ходе встречи через Мунира произошел очередной обмен сообщениями с американской стороной.

До этого сообщалось, что решение о возможности проведения переговоров с США иранская делегация примет после предварительных заседаний, на которых оценит позицию Вашингтона. Предполагается, что на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом иранцы поднимут вопрос нарушения условий перемирия со стороны США.

Ожидается, что американо-иранские переговоры в Исламабаде состоятся 11 апреля в двух форматах — прямом и опосредованном. По данным телеканала CNN, стороны намерены утвердить повестку консультаций через представителей Пакистана, которые выступят в качестве посредников. После этого начнутся прямые переговоры делегаций Вашингтона и Тегерана.

Ранее сообщалось, что Иран рассчитывает на однодневные переговоры с США.