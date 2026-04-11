На фоне переговоров Ирана и США через Ормузский пролив прошли несколько судов

CNN: движение судов началось в Ормузском проливе на фоне переговоров в Пакистане

На фоне готовящихся переговоров Ирана и США в Исламабаде через Ормузский пролив прошли несколько судов. Об этом сообщил телеканал CNN ссылаясь на данные специализированных порталов.

Также сообщается, что в сторону пролива из Персидского залива направляются еще несколько сухогрузов.

Сегодня также стало известно, что решение о возможности проведения переговоров с США иранская делегация примет после предварительных заседаний, на которых оценит позицию Вашингтона. Предполагается, что на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом иранцы поднимут вопрос нарушения условий перемирия со стороны США.

Ожидается, что американо-иранские переговоры в Исламабаде состоятся 11 апреля в двух форматах — прямом и опосредованном. По данным телеканала CNN, стороны намерены утвердить повестку консультаций через представителей Пакистана, которые выступят в качестве посредников. После этого начнутся прямые переговоры делегаций Вашингтона и Тегерана.

