Путин попросил губернатора объяснить спад сельского хозяйства на Кубани

Путин попросил Кондратьева объяснить снижение сельхозпроизводства на Кубани
Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым обратил внимание на снижение уровня сельскохозяйственного производства в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Статистику я посмотрел за прошлый год. Все-таки там, как ни странно, снижение уровня сельхозпроизводства. Как это объяснить, что это такое?», — поинтересовался у главы региона Путин.

Кондратьев, в свою очередь, пояснил, что на общие показатели мог повлиять неурожай пшеницы в 2023 году, однако, при этом, Краснодарский край по-прежнему занимает лидирующие позиции по объему сельхозпродукции.

По словам Кондратьева, в регионе собрали 11 млн 200 тыс. тонн зерна из-за возвратных заморозков и последовавшей засухи, что привело к снижению сборов.

Губернатор также отметил, что в нынешнем году посевная кампания проходит успешно: под озимыми в регионе занято 1 млн 800 тыс. гектаров, всходы оцениваются как хорошие, а уже 96% площадей засеяно важнейшей для региона культурой — свеклой.

До этого сообщалось, что российские ученые нашли способ снизить затраты на удобрения в сельском хозяйстве: фермент можно использовать как в кормопроизводстве, так и непосредственно в почве, где он помогает растениям усваивать связанный фосфор.

Ранее Путин отметил успехи российского сельскохозяйственного сектора.

 
