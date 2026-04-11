Биолог назвал ошибки дачников при посеве газона

Чтобы газон пророс, необходимо сеять семена на правильной глубине и давать им достаточно влаги. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

«Главная причина отсутствия всходов при посеве газонной травы — нарушение контакта семени с почвой. При поверхностном разбрасывании без прикатывания семена остаются в воздушной среде, быстро пересыхают и не могут начать прорастание. Для запуска этого процесса необходима стабильная влагообеспеченность в зоне размещения семян и их плотный контакт с почвенными частицами. Другая частая ошибка — неправильная глубина заделки. Семена газонных трав мелкие, оптимальная глубина заделки должна быть 0,5–1 см. При более глубокой заделке проростку не хватает запасных веществ для выхода на поверхность», — сказал он.

Биолог посоветовал сеять газон в прогретую почву и поливать семена в период прорастания короткими циклами.

«Для большинства газонных злаков минимальная температура прорастания составляет около +8-10°C, однако оптимальные значения лежат в диапазоне +12-18°C. В холодной почве семена длительно находятся в состоянии покоя и становятся уязвимыми к воздействию патогенной микрофлоры. Также важен химический и биологический фон почвы. Свежая органика, включая неперепревший навоз или сырой торф, может вызывать дефицит кислорода и выделение фитотоксичных соединений, что угнетает прорастание семян. Пересыхание верхнего слоя почвы приводит к гибели наклюнувшихся семян, переувлажнение вызывает кислородное голодание и способствует развитию грибных инфекций. В период прорастания оптимальный режим — мелкодисперсное дождевание два-три раза в день короткими циклами по 5–10 минут. Это позволят поддержать влагу, но не размыть семена. После появления всходов и достижения высоты пять-семь сантиметров полив постепенно сокращают по частоте, но увеличивают по глубине, стимулируя развитие корневой системы», — отметил он.

Опарин добавил, что перед посевом необходимо провести перекопку или фрезерование почвы, удалить сорняки, выровнять поверхность и обязательно уплотнить ее. По его словам, по молодым всходам нельзя ходить, чтобы не повреждать почву и корневую систему.

«Посев проводят по увлажненной поверхности, затем семена слегка заделывают (граблями или тонким слоем почвы или перегноя) и повторно прикатывают для обеспечения контакта с почвой. При восстановлении прогалин участок рыхлят, вносят смесь песка и перегноя, высевают ту же травосмесь, уплотняют и при необходимости накрывают нетканым материалом на семь-десять дней для сохранения влаги. Для предотвращения деградации газона важно соблюдать агротехнику: не снижать высоту скашивания ниже пяти-шести сантиметров в жаркий период, регулярно проводить аэрацию почвы (проколы вилами или аэратором) не реже одного раза в год, а также обеспечивать сбалансированное питание растений — весной с преобладанием азота, осенью с акцентом на фосфор и калий», — заключил он.

