Названы две самые яркие игровые характеристики Овечкина

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился своими мыслями о сильных сторонах игрока «Вашингтона» Александра Овечкина, отметив его бросок, передает The Athletic.

«Овечкин известен своим броском, и это, безусловно, его сильная сторона. Однако есть ещё одна яркая особенность. Он мог провести шесть или семь силовых приёмов за матч, несмотря на большое игровое время», — скахал Кросби.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. На данный момент на его счету 1005 заброшенных шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

