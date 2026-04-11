Киев стремится выдавить население и опустошить территорию правобережной части Херсонской области, которая временно оккупирована вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По его словам, сейчас жителей правого берега Днепра, на подконтрольных Киеву территориях, преследуют за родственные связи с гражданами России. Однако люди там оказывают сопротивление, добавил Сальдо, отметив, что для Украины «с климатической точки зрения привлекательны города Херсон и Берислав», расположенные в правобережной части Херсонской области.

5 апреля украинский беспилотник атаковал сухогруз с пшеницей в Азовском море, впоследствии судно затонуло. На берегу были найдены девять членов экипажа. Старший помощник капитана не выжил, судьба еще двух членов экипажа остается неизвестной. Как позднее заявил Сальдо, данный удар ВСУ показывает, что опасность для судоходства в данном районе все еще остается.

Кроме того, по оценке местных властей, остается риск разлива нефти с затонувшего сухогруза, однако подтвержденной информации об этом пока не поступало.

Ранее в Херсонской области ребенок подорвался на мине ВСУ.