Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно о планах Киева опустошить Херсонскую область

Алексей Филиппов/РИА Новости

Киев стремится выдавить население и опустошить территорию правобережной части Херсонской области, которая временно оккупирована вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По его словам, сейчас жителей правого берега Днепра, на подконтрольных Киеву территориях, преследуют за родственные связи с гражданами России. Однако люди там оказывают сопротивление, добавил Сальдо, отметив, что для Украины «с климатической точки зрения привлекательны города Херсон и Берислав», расположенные в правобережной части Херсонской области.

5 апреля украинский беспилотник атаковал сухогруз с пшеницей в Азовском море, впоследствии судно затонуло. На берегу были найдены девять членов экипажа. Старший помощник капитана не выжил, судьба еще двух членов экипажа остается неизвестной. Как позднее заявил Сальдо, данный удар ВСУ показывает, что опасность для судоходства в данном районе все еще остается.

Кроме того, по оценке местных властей, остается риск разлива нефти с затонувшего сухогруза, однако подтвержденной информации об этом пока не поступало.

Ранее в Херсонской области ребенок подорвался на мине ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
