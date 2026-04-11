СМИ раскрыли формат переговоров Ирана и США в Пакистане

CNN: Иран и США будут вести как прямые переговоры, так и через посредников

Иран и США будут вести в Исламабаде как прямые переговоры, так и через посредников. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как выяснили журналисты, повестка переговоров, вероятно, будет утверждена сторонами через представителей Пакистана, выступающих в роли посредника.

Телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщает, что встреча начнется после 15:00 мск. По его информации, «непрямые консультации уже состоялись» и «предстоящие переговоры будут прямые».

Иран предостерег США от попыток обмана на предстоящих переговорах и пообещал ответить в случае усиления давления. Как заявил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, прежний опыт диалога с Вашингтоном подорвал доверие Тегерана. При этом стороны уже обозначили условия и готовятся к встрече в Пакистане. По данным западных СМИ, Штаты уже якобы согласились разморозить активы Тегерана в Катаре и других иностранных банках. Чего ждут от переговоров и какие требования выдвинули власти двух стран — в материале «Газеты.Ru».

