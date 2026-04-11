В Краснодарском крае эвакуировали жителей поселка из-за обнаружения фрагментов БПЛА

Жителей нескольких домов эвакуировали в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района из-за обнаружения фрагментов БПЛА с боевой частью. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Фрагменты беспилотника обнаружили на одной из улиц. Из-за падения обломков поврежден забор частного дома», — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на месте в данный момент работают оперативные и специальные службы, а на это время для эвакуированных жителей в местом Доме культуры открыли пункт временного размещения, пострадавших нет.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за минувшую неделю сбили более 2,4 тыс. украинских беспилотников и уничтожили четыре безэкипажных катера.Кроме того, дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 2 411 украинских дронов и 54 управляемые авиационные бомбы. Ими же были перехвачены три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», четыре снаряда от произведенных в США систем залпового огня HIMARS и шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун».

Ранее стало известно, что ВСУ начали применять высокоскоростные дроны в российском приграничье.