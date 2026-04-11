Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

В Краснодарском крае эвакуировали жителей поселка из-за обнаружения фрагментов БПЛА

Жителей поселка на Кубани эвакуировали из-за фрагментов БПЛА с боевой частью
Shutterstock

Жителей нескольких домов эвакуировали в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района из-за обнаружения фрагментов БПЛА с боевой частью. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Фрагменты беспилотника обнаружили на одной из улиц. Из-за падения обломков поврежден забор частного дома», — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на месте в данный момент работают оперативные и специальные службы, а на это время для эвакуированных жителей в местом Доме культуры открыли пункт временного размещения, пострадавших нет.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за минувшую неделю сбили более 2,4 тыс. украинских беспилотников и уничтожили четыре безэкипажных катера.Кроме того, дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 2 411 украинских дронов и 54 управляемые авиационные бомбы. Ими же были перехвачены три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», четыре снаряда от произведенных в США систем залпового огня HIMARS и шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун».

Ранее стало известно, что ВСУ начали применять высокоскоростные дроны в российском приграничье.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
