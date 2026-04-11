Возгорание произошло на подстанции в Калужской области из-за атаки дронов

Шапша: в Калужской области при атаке БПЛА загорелся трансформатор подстанции
Inna Varenytsia/Reuters

Пожар произошел на электрической подстанции в Людиновском муниципальном округе Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что один из трансформаторов загорелся в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

«Отключений потребителей от электроэнергии нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа», — написал Шапша.

Утром 11 апреля пресс-служба министерства обороны России заявила, что в течение ночи над территорией страны сбили 99 украинских БПЛА самолетного типа. Атака продолжалась с 20:00 мск 10 апреля до 7:00 мск 11 апреля. Часть дронов перехватили в приграничных областях — Брянской, Курской и Белгородской. Также беспилотники были ликвидированы в Калужской и Ростовской областях, Крыму, Краснодарском крае, над акваториями Черного и Азовского морей.

Позднее мэр запорожского города Энергодара Максим Пухов сообщил, что украинский БПЛА оставил без света первый и второй микрорайоны населенного пункта. Отключение электричества произошло в 6:00 (совпадает с мск). Ожидается, что энергоснабжение восстановят к 14:00 (совпадает с мск).

Ранее в Волгоградской области при атаке беспилотников загорелась емкость с нефтепродуктами.

 
