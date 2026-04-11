В «Динамо» рассказали, есть ли у Тюкавина звездная болезнь

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев заявил, что у форварда клуба Константина Тюкавина нет звездной болезни, передает «Матч ТВ».

«Общаясь с Константином, вижу, что он далек от звездной болезни. Он понимает, что нужно много работать, чтобы по‑настоящему войти в элиту мирового футбола. На сегодняшний день Тюкавин — один из лучших нападающих в истории российского футбола», — сказал Ивлев.

23-летний Тюкавин забил 57 голов за клуб в 21-м веке, став лучшим бомбардиром «Динамо» в этом периоде.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». В его активе 173 матча за клуб во всех турнирах, 57 голов и 35 результативных передач. Контракт форварда с бело-голубыми рассчитан до лета 2030 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее российский тренер усомнился в наличии сильного форварда в стране.

 
