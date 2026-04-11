Пассажир круизного лайнера подглядывал за подростком в душе, пытаясь снять его на видео

Американец заснял подростка в душевой на круизном лайнере и попал под суд

В США мужчину арестовали за попытку тайно снять на видео 15-летнего подростка, раздевающегося и принимающего душ в каюте круизного лайнера. Об этом сообщило издание People.

Инцидент произошел 2 апреля, когда 41-летний Кевин Сикс из Огайо находился на круизном лайнере в одной каюте с несовершеннолетним, который, как следует из показаний считал взрослого своим другом. По данным протокола ареста, юноша собирался в душ и заметил рюкзак Сикса, из которого торчала камера телефона, направленная на душевую.

Подросток проверил устройство и нашел видео, на котором он раздевается. До этого камера зафиксировала, как Сикс включает запись и уходит, оставляя устройство. Юноша скопировал запись, рассказал бабушке, а та обратилась в службу безопасности лайнера. Жертву и подозреваемого изолировали до прибытия в порт Эверглейдс во Флориде 3 апреля.

Полиция и ФБР допросили Сикса, и тот извинился, заявив, что ему «очень жаль и он не знает, почему это произошло», но отказался от дачи показаний. Мужчине предъявлено обвинение в вуайеризме в отношении несовершеннолетнего младше 16 лет. Он был помещен в тюрьму округа Бровард, но 6 апреля вышел под залог в $50 тыс. Следующее слушание ожидается в ближайшее время.

Ранее бортпроводник подглядывал за детьми в туалете самолета, спрятав камеру под наклейками.