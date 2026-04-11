Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Пассажир круизного лайнера подглядывал за подростком в душе, пытаясь снять его на видео

Broward County Sheriff's Office

В США мужчину арестовали за попытку тайно снять на видео 15-летнего подростка, раздевающегося и принимающего душ в каюте круизного лайнера. Об этом сообщило издание People.

Инцидент произошел 2 апреля, когда 41-летний Кевин Сикс из Огайо находился на круизном лайнере в одной каюте с несовершеннолетним, который, как следует из показаний считал взрослого своим другом. По данным протокола ареста, юноша собирался в душ и заметил рюкзак Сикса, из которого торчала камера телефона, направленная на душевую.

Подросток проверил устройство и нашел видео, на котором он раздевается. До этого камера зафиксировала, как Сикс включает запись и уходит, оставляя устройство. Юноша скопировал запись, рассказал бабушке, а та обратилась в службу безопасности лайнера. Жертву и подозреваемого изолировали до прибытия в порт Эверглейдс во Флориде 3 апреля.

Полиция и ФБР допросили Сикса, и тот извинился, заявив, что ему «очень жаль и он не знает, почему это произошло», но отказался от дачи показаний. Мужчине предъявлено обвинение в вуайеризме в отношении несовершеннолетнего младше 16 лет. Он был помещен в тюрьму округа Бровард, но 6 апреля вышел под залог в $50 тыс. Следующее слушание ожидается в ближайшее время.

Ранее бортпроводник подглядывал за детьми в туалете самолета, спрятав камеру под наклейками.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!