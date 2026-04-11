Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

Глава Новороссийска показал последствия атаки дронов на город

Мэр Кравченко: продолжается обследование территорий после атаки на Новороссийск
Telegram-канал «Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска»

В Новороссийске специалисты продолжают обследование территорий после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Фото последствий в своем Telegram-канале опубликовал глава города Андрей Кравченко.

«В многоквартирных домах пострадало остекление в трех квартирах. В частном доме – также выбиты окна. Кроме того, фрагменты беспилотника упали на территории одного из предприятий, вызвав возгорание на складе», — написал он.

По словам главы города, пожар уже потушили. Никто не пострадал.

Кравченко также обратился к жителям Новороссийска с просьбой быть осторожнее.

В ночь на субботу, 11 апреля Telegram-канал SHOT сообщал о серии взрывов в городе. По словам очевидцев, сбито не менее двух беспилотников. Вспышки также видны над Черным морем. Кроме того, звуки взрывов были слышны в Славянском районе в районе одного из поселков.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, что российские военные за минувшую неделю сбили более 2,4 тыс. украинских беспилотников и уничтожили четыре безэкипажных катера. Также российскими силами ликвидировали 2 411 украинских дронов и 54 управляемые авиационные бомбы. Ими же были перехвачены три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», четыре снаряда от произведенных в США систем залпового огня HIMARS и шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун».

Ранее в части Севастополя пропало электричество из-за падения обломков БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Быстрый интернет на даче и стабильная мобильная связь — как усилить сигнал и добиться их с антенной и без
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!