Глава Новороссийска показал последствия атаки дронов на город

В Новороссийске специалисты продолжают обследование территорий после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Фото последствий в своем Telegram-канале опубликовал глава города Андрей Кравченко.

«В многоквартирных домах пострадало остекление в трех квартирах. В частном доме – также выбиты окна. Кроме того, фрагменты беспилотника упали на территории одного из предприятий, вызвав возгорание на складе», — написал он.

По словам главы города, пожар уже потушили. Никто не пострадал.

Кравченко также обратился к жителям Новороссийска с просьбой быть осторожнее.

В ночь на субботу, 11 апреля Telegram-канал SHOT сообщал о серии взрывов в городе. По словам очевидцев, сбито не менее двух беспилотников. Вспышки также видны над Черным морем. Кроме того, звуки взрывов были слышны в Славянском районе в районе одного из поселков.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, что российские военные за минувшую неделю сбили более 2,4 тыс. украинских беспилотников и уничтожили четыре безэкипажных катера. Также российскими силами ликвидировали 2 411 украинских дронов и 54 управляемые авиационные бомбы. Ими же были перехвачены три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», четыре снаряда от произведенных в США систем залпового огня HIMARS и шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун».

Ранее в части Севастополя пропало электричество из-за падения обломков БПЛА.