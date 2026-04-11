Москалькова встретила возвращающихся на родину с Украины пленных курян

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приехала на пограничный пункт белорусско-украинской границы, где поприветствовала возвращающихся с Украины жителей Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Российский омбудсмен убедилась, что с гражданами все в порядке, она поинтересовалась их самочувствием и условиями содержания в пунктах временного размещения.

10 апреля Москалькова сообщала, что в Россию возвращаются последние семь курян, которых Украина удерживала в качестве заложников на территории Сумской области. В их числе — пять женщин и двое мужчин, уточнила омбудсмен.

6 марта сообщалось о возвращении еще троих жителей Курской области, которых украинские власти удерживали в качестве заложников. Москалькова отмечала, что на Украине остались семь незаконно удерживаемых россиян.

До этого, в феврале, на родину вернули еще троих жителей приграничья. Тогда же Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 157 на 157.

Ранее Москалькова назвала решение Путина о перемирии шагом милосердия.