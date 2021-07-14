Спасатели предупредили москвичей о грозе и усилении ветра

В столичном главке МЧС России предупредили жителей столицы о надвигающейся непогоде.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, 14 июля с 15.00 и до конца суток местами по Москве ожидается гроза, кратковременный дождь, при грозе порывы ветра до 15 м/с», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Спасатели напоминают автомобилистам снизить скорость движения при неблагоприятных погодных условиях и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также стоит избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее синоптики рассказали о погоде в столице в выходные.