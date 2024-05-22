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Ученые выяснили, кому опасен рыбий жир

BMJ Medicine: рыбий жир может повышать риск инсульта у здоровых людей

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Регулярный прием добавок с рыбьим жиром может увеличить риск инсульта и болезней сердца здоровых людей. Однако рыбий жир может быть полезен для тех, у кого уже есть проблемы с сердцем. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ Medicine.

Рыбий жир — источник жирных кислот омега-3, полезных для сердца. Поэтому его часто рекомендуют для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Но доказательства эффективности этого подхода недостаточны.

В новом исследовании ученые проанализировали данные о питании и здоровье 415 тысяч жителей Великобритании. Почти треть участников регулярно принимала добавки с рыбьим жиром.

Результаты показали, что для здоровых людей регулярный прием добавок с рыбьим жиром повысил риск инсульта на 5%, а одного из видов аритмии (фибрилляции предсердий) — на 13%. Этот эффект был особенно выражен у женщин и некурящих людей.

Однако для людей, которые уже страдали аритмией, рыбий жир был связан со снижением риска ее прогрессирования до инфаркта на 15%. Для страдавших сердечной недостаточностью риск летального исхода уменьшился на 9%.

Ученые отметили, что их работа не доказывает причинно-следственную связь между приемом рыбьего жира и сердечно-сосудистым риском. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выявить причины, по которым рыбий жир по-разному влияет на больных и здоровых людей.

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