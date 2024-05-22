Гость программы Владимира Соловьева покинул студию после конфликта с ним

Декан Высшей школы телевидения Московского государственного университета (МГУ), политолог Виталий Третьяков покинул студию программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» после конфликта с ее ведущим. Запись эфира опубликована на платформе «Смотрим».

Владимир Соловьев в ходе передачи сказал, что Третьяков после эфиров на постоянной основе раздает оценки другим гостям студии, на что Третьяков заявил, что не раздает оценки, а высказывает личное мнение по поводу того, что было сказано. Декан призвал Соловьева не лгать.

Ведущий программы заявил, что им придется расстаться. Соловьев попросил своего собеседника «забыть о его существовании».

«Обвинять меня во лжи, извините, непозволительно никому. Дальше это будет суд», — заявил Соловьев, после чего Третьяков покинул студию.

В октябре 2023 года Владимир Соловьев заявил в своем Telegram-канале, что уволил востоковеда Евгения Сатановского за его оскорбительные высказывания в адрес Министерства иностранных дел России, замглавы МИД Михаила Богданова и официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Ранее в соцсетях Соловьева закрыли комментарии из-за постов жителей Белгорода.