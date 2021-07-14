Байк-шоу «Ночных волков» впервые состоится в Донецке

Традиционное байк-шоу «Ночных волков» в этом году перенесено из Севастополя в самопровозглашенную Донецкую республику, где пройдет впервые, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на президента Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдостанова (Хирурга).

Он пояснил, что перенос был необходим в связи с эпидемиологической ситуацией и рекомендациями властей Севастополя.

По словам организатора, шоу состоится в Донецке 11 сентября и будет приурочено ко Дню освобождения города. Договоренности с главой ДНР достигнуты.

«Для нас отмена байк-шоу в Севастополе стала печальной новостью, так как много времени, много усилий и вдохновения было потрачено на подготовку. Люди со всех регионов России покупали туры, планировали отпуска, для них это было главное событие года, которое они ждали и к которому готовились. Поэтому мы не можем его не сделать», — сказал Залдостанов.

Президент мотоклуба уточнил, что программа, которую проведут в ДНР, повторится в Севастополе с еще большим масштабом 6-7 августа 2022 года. Все приобретенные билеты будут действовать в следующем году. При этом желающие сдать билеты смогут это сделать с 19 июля по месту приобретения.

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