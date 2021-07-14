После массовой драки мигрантов у метро «Кузьминки» в Москве завели дело

Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки мигрантов у станции метро «Кузьминки» на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось об аресте шести участников массовой драки.

12 июля на юго-востоке Москвы у метро «Кузьминки» произошла массовая драка мигрантов из республик Средней Азии, в ней участвовали почти 200 человек. Полиция жестко задерживала участников потасовки, более 100 человек доставлены в отделения МВД. В столичном главке МВД сообщили, что все они будут выдворены за пределы России. Поводом для массовой драки мигрантов стал бытовой конфликт.