Володин предложил судьям ЕСПЧ уйти в отставку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что судьям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) следует подать в отставку из-за призыва узаконить практику однополых браков в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Судьи ЕСПЧ, принимая такие решения, должны знать национальное законодательство страны, на которое оно распространяется. И руководствоваться им, если оно приоритетно. В этом вопросе судьи показали отсутствие квалификации, приняв, по сути, противоречащее национальному законодательству, неправовое решение», — считает спикер.

Володин напомнил, что по статье 79 Конституции России «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем» основному закону, не подлежат исполнению в стране. Он уточнил, что ЕСПЧ в первую очередь относится к таким межгосударственным органам. Председатель Госдумы добавил, что норму о защите «института брака как союза мужчины и женщины» так же «поддержало абсолютное большинство» граждан.

Володин утверждает, что у каждой нации есть свой культурный код, традиции, менталитет, и не считаться с этим нельзя.

«Очевидно, расшатывание чужой государственности — ваша цель», — добавил политик.

Также Володин указал на заявления европейских авиакомпаний о намерениях отказываться от приветствия пассажиров словами «дамы и господа», заменив их на гендерно-нейтральные фразы. Он подчеркнул, что это выбор Европы, а не России.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по регистрации брака трех однополых пар в России.

Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести гражданские партнерства для регистрации отношений однополых пар. Такое решение суд вынес после рассмотрения обращения трех однополых пар, которые ранее не смогли зарегистрировать брак в России.