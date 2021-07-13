В Греции спасатель второй раз спас одну и ту же россиянку

В Греции на острове Крит спасатель Йоргос Макридакис снова спас женщину, тонувшую там же год назад. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

«Он не поверил своим глазам, когда в Сталиде в Ираклионе вытащил из штормовых волн тонувшую пожилую женщину: именно ей он спас жизнь год назад на том же пляже, когда она так же бросила вызов опасности и была унесена течением», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 75-летняя гражданка России, постоянная жительница данного района, спустилась на пляж искупаться, однако из-за сильного течения ей было трудно выбраться на берег. Спасатель нырнул в воду, и когда вытащил женщину, он обнаружил, что именно ее и на том же месте он спас в прошлом году.

По словам Макридакиса, он был очень удивлен, когда снова увидел ее.

«Снова ты? Опять? — спросил спасатель россиянку.

Он также в шутку назвал женщину своим лучшим клиентом и попросил ее больше не купаться в таких условиях.

Ранее спасатели вытащили из Москва-реки мужчину, прыгнувшего с моста в воду ночью, 7 июля.