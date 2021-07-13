Исследование показало, скольким россиянам отказали в работе из-за прививки

Каждый девятый россиянин столкнулся с отказом в приеме на работу в связи с отсутствием прививки от коронавируса, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса SuperJob.

Отсутствие прививки никак не повлияло на трудоустройство 73% опрошенных, отмечает исследование.

В Москве, где власти обязали вакцинировать 60% сотрудников некоторых сфер деятельности, с такой проблемой столкнулись 15% опрошенных, в Санкт-Петербурге — 9%, в других субъектах — 10%, следует из данных опроса.

Отмечается, что большинство из тех, кто встречался с отказами из-за нежелания вакцинироваться, имели зарплату до 50 тыс. рублей. Среди более высокооплачиваемых работников с подобным столкнулись всего 10% респондентов.

В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних россиян из 394 городов всех российских регионов.

16 июня правительства Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан — к 15 июля в общей сложности должны быть привиты как минимум 60% от общей численности работников сфер услуг, торговли и транспорта.

Ранее сообщалось, что только 10% россиян готовы уволиться, если на работе будут настаивать на вакцинации.