В США золотые рыбки, выпущенные в озеро, выросли до чудовищных размеров

Власти города Бернсвилл в Миннесоте обратились к владельцам аквариумов с призывом прекратить выпускать домашних рыб в водоемы после того, как из местного озера выловили несколько огромных золотых рыбок. Об этом сообщает The Guardian.

Они также отметили, что такие крупные особи могут нанести ущерб местным видам.

«Пожалуйста, не выпускайте золотых рыбок в пруды и озера. Они вырастают больше, чем вы думаете, и способствуют ухудшению качества воды, вымывая донные отложения и выкорчевывая растения», — написали в своем Twitter власти города.

Ранее житель Москвы, занимаясь рыбалкой на Бережковской набережной Москвы-реки в районе Дорогомилово, поймал гигантского толстолобика.

На кадрах видео и фотографии видно, что размером пойманная рыба едва уступает самому рыбаку.

Средняя длина взрослой особи редко достигает одного метра, а вес не превышает 20-35 килограмм. Неизвестно, как толстолобик таких размеров появился в Москве-реке, так как его естественный ареал обитания в России — бассейн реки Амур. Также этот вид карпов акклиматизировался в реках, которые впадают в Аральское, Каспийское и Черное моря. Мясо этой рыбы является диетическим.

Please don't release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2