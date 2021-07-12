На Курском вокзале неадекватный мужчина хотел проехать на крыше электрички

Отправление электрички «Москва Курская — Электрогорск» Горьковского направления было задержано из-за мужчины, который залез на крышу, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Сначала в электричке погасили свет, а через 5 минут машинист объяснил задержку отправления.

«Отправление поезда задерживается из-за неадекватного пассажира на крыше последнего вагона. Полиция сейчас его снимет, и поедем», — объявил машинист по громкой связи.

Мужчину сняли примерно за 10 минут, и поезд отправился.

Ранее 26 июня на южном участке Солнцевской линии были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути станции Солнцево.