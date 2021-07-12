СМИ: в Белоруссии задержали всех фигурантов террористических ячеек

Все фигуранты управляемых из-за рубежа террористических ячеек в Белоруссии были задержаны. Об этом сообщает телеканал ОНТ со ссылкой на Комитет государственной безопасности страны.

«Все фигуранты террористических ячеек, которыми управляли из-за рубежа, задержаны и дают признательные показания», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, в числе планируемых ими атак — поджог лесозаготовительной техники в одном из районов Минской области, подрыв объекта связи российской воинской части под Вилейкой, а также покушение на тележурналиста Григория Азаренка.

В КГБ Белоруссии также уточнили, что приказы по этим нападениям отдавались гражданином ФРГ через Telegram-чат.

Ранее в стране начали масштабную операцию по зачистке страны от радикалов из числа участников Telegram-ресурсов, в ходе которой правоохранительные органы провели обыски и задержания с целью проверить причастность каждого участника к совершению противоправных деяний.

СМИ сообщали, что речь идет о Telegram-сообществах «Отряды гражданской самообороны Беларуси» и «Буслы ляцяць» (с белорусского – «Аисты летят»), где «осуществлялась вербовка и подбор» для массовых беспорядков.