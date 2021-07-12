Две девушки упали с обрыва в Дагестане

В Сулакском каньоне Дагестана две девушки сорвались во время катания на качелях, установленных недалеко от обрыва для развлечения туристов. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, что на качелях отсутствуют ремни безопасности, и во время катания девушки срываются и падают с обрыва. По данным канала, в результате инцидента они получили незначительные травмы.

Ранее в поселке Мысхако под Новороссийском девушка сорвалась со скалы, пролетела 4 метра вниз и выжила, а на Кубани туристка упала с вершины водопада при попытке сделать селфи, ее госпитализировали.

Подобная ситуация произошла на юге Сахалина: 16-летняя девочка погибла, когда делала селфи во время штормовой погоды в море.