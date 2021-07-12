Ученые рассказали об устойчивости новых штаммов коронавируса к жаре

Температура воздуха не влияет на активность инфекции, однако новые штаммы коронавируса могут обладать устойчивостью к жаре. Об этом рассказали доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко и доктор биологических наук Светлана Комбарова в интервью Ura.ru.

«Как может повлиять жара, если вы стоите рядом с больным человеком, он покашлял. Ни солнце, ни жара в этом случае не влияют, потому что здоровый человек вдыхает этот аэрозоль, который образовался после кашля, и он заболевает», — сказал Бутенко.

По его словам, жара не всегда положительно сказывается на снижении заболеваемости в стране. Например, критическая ситуация с COVID-19 сложилась в Бразилии и Индии, где температурные значения близки к +40°C.

Комбарова в свою очередь отметила, что патогенные свойства штамма настолько сильные, что эффект температуры нивелируется.

Ранее ученый рассказал, в чем главная опасность «дельта» штамма коронавируса.